Суд отказал Трампу в прекращении дела о штурме Капитолия

Судья столичного округа Колумбия Таня Сью Чуткан отклонила ходатайство бывшего американского президента Дональда Трампа о прекращении уголовного дела по факту попытки срыва выборов 2020 года (штурма Капитолия).
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