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В Крыму задержали диверсантов, готовивших теракты на железной дороге

В Крыму задержали диверсантов, готовивших теракты на железной дороге

В Крыму предотвратили серию терактов в разных районах полуострова. «Федеральной службой безопасности РФ предотвращен ряд диверсионно-террористических актов на железной дороге и объектах критически важной инфраструктуры Республики Крым, запланированных украинскими спецслужбами», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

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