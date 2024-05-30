В Крыму задержали диверсантов, готовивших теракты на железной дороге

В Крыму предотвратили серию терактов в разных районах полуострова. «Федеральной службой безопасности РФ предотвращен ряд диверсионно-террористических актов на железной дороге и объектах критически важной инфраструктуры Республики Крым, запланированных украинскими спецслужбами», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.
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