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Татар-информ

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ЦИК Татарстана: Проект «ИнформУИК» пройдет с 20 августа по 15 сентября

ЦИК Татарстана: Проект «ИнформУИК» пройдет с 20 августа по 15 сентября

Фото: пресс-служба ЦИК РТ Центральная избирательная комиссия Татарстана определила сроки проведения проекта «ИнформУИК», который станет одним из ключевых элементов информационной кампании перед выборами депутатов Госдумы.

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