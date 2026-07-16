ЦИК Татарстана: Проект «ИнформУИК» пройдет с 20 августа по 15 сентября

Фото: пресс-служба ЦИК РТ Центральная избирательная комиссия Татарстана определила сроки проведения проекта «ИнформУИК», который станет одним из ключевых элементов информационной кампании перед выборами депутатов Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии