Он был иконой СССР, прославил страну на весь мир, творил что-то невероятное даже на пенсии. История о Боброве

Великий.Всеволод Бобров — легенда не только советского хоккея, но и всего советского спорта. Олимпийский чемпион стал первым спортсменом в истории, которому удалось стать капитаном национальной сборной сразу в двух видах — футболе и хоккее.
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