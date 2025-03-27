Путин заявил, что российская армия освободила 99 процентов территорий ЛНР

ВС РФ освобождают один населенный пункт за другим Луганская Народная Республика (ЛНР) освобождена российскими войсками на 99%, Донецкая Народная Республика (ДНР), Запорожская и Херсонская области освобождены на 70%.
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