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Какого генерала Шурыгин назвал виновным за удары по аэродромам. Это он заменил в ВКС Суровикина

Какого генерала Шурыгин назвал виновным за удары по аэродромам. Это он заменил в ВКС Суровикина

После удара украинских дронов по русским военным аэродромам известный военный обозреватель Владислав Шурыгин прямым текстом обвинил главнокомандующего ВКС России Виктора Афзалова и его генералитет в вопиющей безответственности и халатности.

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