‼️🇺🇦🏴☠️ В Одессе ТЦК жестко упаковали несовершеннолетнего доставщика еды Военкомы вместе с полицейскими накинулись на курьера и упаковали его в машину.
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‼️🇺🇦🏴☠️ В Одессе ТЦК жестко упаковали несовершеннолетнего доставщика еды Военкомы вместе с полицейскими накинулись на курьера и упаковали его в машину.
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