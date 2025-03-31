Финский профессор: США не справятся с давлением на Россию и Иран одновременно

Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета уверен, что США не смогут одновременно оказывать давление на Россию с целью урегулирования конфликта на Украине и угрожать Ирану из-за ограниченности своих ресурсов.
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