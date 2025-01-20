Бобруйский завод биотехнологий запустил новый производственный цех.

Там будут производить сухи е форм ы биологических препаратовОт разработки до готового продукта. На Бобруйско м завод е биотехнологий наладили инновационное производство сухих форм биологических препаратов.
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