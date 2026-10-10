Трамп отметил коммунистическую угрозу для США из-за политики Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп осудил политику коммунистов из числа демократов в Нью-Йорке. На предвыборном митинге в Сиракьюзе он обвинил губернатора Кэти Хочул в повышении налогов и поддержке законов против безопасности граждан.
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