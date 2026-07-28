Агроном Тихонова объяснила, когда убирать и как хранить озимый чеснок

В конце июля наступает время для уборки озимого чеснока. Чтобы собрать урожай вовремя и сохранить его на длительное время, важно правильно определить момент для выкапывания и соблюдать рекомендации по хранению, рассказала агроном Елизавета Тихонова в беседе с 360.
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