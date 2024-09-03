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Что нужно обязательно сделать в огороде на балконе в сентябре, октябре и ноябре

Что нужно обязательно сделать в огороде на балконе в сентябре, октябре и ноябре

﻿﻿Что нужно делать в саду на балконе в сентябре, октябре и ноябре? Как помочь растениям добиться хорошего урожая? С какими трудностями сталкиваются начинающие садоводы? Ответим на эти и другие важные вопросы.

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