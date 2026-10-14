Москва призвала Токио одуматься после задержания японского журналиста-шпиона

Москва неоднократно предупреждала Токио о недопустимости шпионажа под прикрытием работы в СМИ. Так официальный представитель нашего МИД Мария Захарова прокомментировала задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске, которое произошло накануне.
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