Шон Мерфи нокаутировал валлийца и вышел в полуфинал турнире Players Championship 2023

Шон Мерфи провел грандиозный поединок против Райана Дэя в 1/4 финала на турнире Players Championship 2023 в Вулвергемптоне, сообщает World Snooker Шон Мерфи (фото: WST) Все новости и результаты Players Championship 2023 Голосования и опросы Players Championship 2023 Турнирная таблица, результаты Players Championship 2023 Расписание трансляций Players Championship 2023 Шон Мерфи сделал серию крупных брейков и разгромил Райана Дэя со счетом 6-0, забронировав себе место в полуфинале на турнире Players Championship 2023 в Вулверхэмптоне.