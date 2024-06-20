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Москвичи смогут голосовать электронно при помощи терминалов на выборах депутатов

Москвичи смогут голосовать электронно при помощи терминалов на выборах депутатов

С 6 по 8 сентября в столице пройдут выборы депутатов Московской городской Думы. Совершеннолетние жители с постоянной регистрацией по московскому адресу смогут проголосовать электронно на любом избирательном участке города.

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