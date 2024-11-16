Пенсионерка обвинила бывшего сожителя дочери в поджоге двери на проспекте Ветеранов. Как стало известно Мойке78, инцидент произошел 15 ноября около 18.
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Пенсионерка обвинила бывшего сожителя дочери в поджоге двери на проспекте Ветеранов. Как стало известно Мойке78, инцидент произошел 15 ноября около 18.