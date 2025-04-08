Как Каменск-Уральский стал металлическим тылом страны во время Великой Отечественной войны. Фото, видео

В годы Великой Отечественной войны Каменск-Уральский стал так называемым металлическим тылом Советского Союза, можно с уверенностью сказать: без упорного труда каменцев на заводах и солдат, которые отправились на фронт, победить было бы гораздо сложнее.
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