Глава МВД РТ: «Планка моими предшественниками задана высокая, работы предстоит много»

Как оценили работу полицейских Татарстана в дни БРИКС? В чем причина роста числа погибших на дорогах республики? Какая работа в РТ намечена по мигрантам? На эти и другие вопросы министр внутренних дел республики Дамир Сатретдинов ответил в эксклюзивном интервью «Татар-информу».