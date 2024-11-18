Глава МВД РТ: «Планка моими предшественниками задана высокая, работы предстоит много»

Как оценили работу полицейских Татарстана в дни БРИКС? В чем причина роста числа погибших на дорогах республики? Какая работа в РТ намечена по мигрантам? На эти и другие вопросы министр внутренних дел республики Дамир Сатретдинов ответил в эксклюзивном интервью «Татар-информу».
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