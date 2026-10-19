В середине октября на совещании с правительством Владимир Путин назвал демографию общенациональным приоритетом на последующие годы и обозначил повышение рождаемости в качестве первой системной задачи, подчеркнув, что все национальные проекты должны быть связаны с демографией.
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