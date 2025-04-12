Священник Духович: у РПЦ нет возражений против технологий воскрешения людей

Член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ священник Владимир Духович пояснил, что так называемое медицинское воскрешение человека, умершего несколько дней назад, не считается греховным с точки зрения христианской морали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии