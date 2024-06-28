❗️В больницах Севастополя после ракетной атаки ВСУ остаются 33 пациента, в том числе 7 детей Также пострадавшие находятся в московских клиниках.
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❗️В больницах Севастополя после ракетной атаки ВСУ остаются 33 пациента, в том числе 7 детей Также пострадавшие находятся в московских клиниках.