Эксперт Хейфец: картели в Эквадоре хотят реальной власти без кресла президента

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец в беседе со «Звездой» объяснил происходящие в Эквадоре беспорядки, их причину, а также цели местных преступных структур.
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