Минобороны РФ: украинский беспилотник сбит при попытке атаки объектов в Подмосковье

E

Ed

Обратили внимание на очень глупое замалчивание факта откуда был запущен безпилотник? С навыками чтения между строк еще советских времен понятно, что не с Украины, из России, возможно Подмосковья. А вот это и есть худшее - не в состоянии (или не дают) найти тех, кто регулярно запускает эти гостинцы столице