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Минобороны РФ: украинский беспилотник сбит при попытке атаки объектов в Подмосковье

Минобороны РФ: украинский беспилотник сбит при попытке атаки объектов в Подмосковье

Украинский беспилотный летательный аппарат сбили в пятницу, 28 июля, при попытке террористической атаки объектов в Московской области.

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Комментарии
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E
Ed
Обратили внимание на очень  глупое замалчивание факта  откуда был запущен безпилотник? С навыками чтения между строк еще советских времен понятно, что не с Украины, из России, возможно Подмосковья. А вот это и есть худшее - не в состоянии  (или не дают) найти тех, кто регулярно запускает эти гостинцы столице
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