Путеводитель по телеграму Заремы. Да, мы перечитали все посты и прослушали все аудио😱

Массимо ПалычСпортПутеводитель по телеграму Заремы. Да, мы перечитали все посты и прослушали все аудио😱Исследование Павла Тихонова. Телеграм-канал Заремы Салиховой – одно из главных явлений года в российском футболе.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМассимо ПалычСудя по всему, позиции Соболева в Спартаке незыблемы. Детская любовь дочери Заремы - субстанция хрупкая, и о таком не говорят публично. Но тут даже это вынесено на обсуждение! Интересно, на что ещё эта дамочка пойдёт, чтобы обогнать Олю Бузову по числу подписчиков в социальных сетях? И когда она уже начнёт петь?Массимо ПалычВчера, вообще, полилась уже полная чушь! В ответ Попову Зарема начала оправдываться и рассказывать, как злосчастного аргентинского защитника "им" предлагали в обход Попова за 5 млн. Правда, мадам не раскрывает причин, по которым и за эту сумму защитник сборной Аргентины приобретён не был.Лена МиськоПуть успехаЛена МиськоТелега раньше: Низкоскоростное средство передвижения. Ненадежное и с плохой амортизаций Телега сейчас: Высокоскоростное средство манипулирования. Надежное.Максим Комаров8 АВГУСТА 2021, 12:21 МСК Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну. «От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со «Спартаком», немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой, перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба и обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба! В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип — поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров. Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жёстко, сделать всё, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба. «Спартак» — это легендарная команда, футбольная история страны, мировой бренд, искренняя любовь миллионов людей! «Спартак» – это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая верёвка для грязных трусов! Его игроки, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашённой «царицы»! Наши требования выше. За вами действия. В противном случае дальше действовать будем мы. Не позорьте наше имя!» — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Supporters Group NewsМаксим КомаровЯ так понимаю, что Зарема спровоцировала войну между Федуном и Движем.Максим КомаровЗарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ограничила доступ к своему телеграм-каналу. Ранее объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну с рядом требований, в числе которых было уничтожение телеграм-канала Салиховой. Канал Салиховой стал недоступен для новых пользователей, а подписчики лишись возможности оставлять комментарии под записями. На телеграм-канал Салиховой подписано более 50 тыс. человек.Максим КомаровБарышня решила, что познала жизнь, добыв себе настоящего олигарха. И что можно стать своей для фанатов: достаточно гнать пургу на «запоребриковых» и рассказывать гадости про не слишком популярных персонажей. А оказалось - не стала она своей, и никогда не станет. Как не станет своим Федун, чего бы он там ни понастроил. Фанаты его временно терпят, но терпение это не резиновое. В своём заявлении фанаты отделяют игроков, тренеров и сотрудников клуба от сумасшедшей самозванки и самого владельца. Первые - пока ещё свои, вторые - уже чужие. Чужие ещё не означает враги, но до этого остался один маленький шаг.Лена Миськочем хороши матчи Спартака? есть ещё третий тайм с телегами, скринами и цитатами Развлекайтесь!Комментировать
Свежие комментарии