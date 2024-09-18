Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

284 подписчика

Медь дешевеет в преддверии итогов заседания ФРС

Медь дешевеет в преддверии итогов заседания ФРС

В среду, 18 сентября, стоимость меди значительно падает. Инвесторы находятся в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, при этом вчера по итогам торгов на Лондонской бирже металлов стоимость меди с поставкой через три месяца уменьшилась на 0,21%, составив $9370 за тонну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх