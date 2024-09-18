Медь дешевеет в преддверии итогов заседания ФРС

В среду, 18 сентября, стоимость меди значительно падает. Инвесторы находятся в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, при этом вчера по итогам торгов на Лондонской бирже металлов стоимость меди с поставкой через три месяца уменьшилась на 0,21%, составив $9370 за тонну.
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