Медь дешевеет в преддверии итогов заседания ФРС

В среду, 18 сентября, стоимость меди значительно падает. Инвесторы находятся в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, при этом вчера по итогам торгов на Лондонской бирже металлов стоимость меди с поставкой через три месяца уменьшилась на 0,21%, составив $9370 за тонну.