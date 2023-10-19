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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Расписание электричек изменится до начала ноября в Алтайском крае

Расписание электричек изменится до начала ноября в Алтайском крае

Изменения коснутся трех пригородных поездов, которые ездят по направлениям Барнаул – Камень-на-Оби, Камень-на-Оби – Барнаул и Сузун – Барнаул В Алтайском крае с 21 октября по 2 ноября из-за планового ремонта на железнодорожном пути изменится расписание трех электричек.

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