Airbus А380 — как собирали мегалайнер

Если вы не знали, то сообщаем: это крупнейший в мире серийный самолет гражданского назначения. При размахе крыла 79 метров и 73 метрах длины Airbus А380 способен вмещать 525 пассажиров в стандартной комплектации и 853 в версии эконом-класса.