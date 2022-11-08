"Бизнес от сердца": Что? Где? Когда?

Пленарная сессия, лекции, мастер-классы, дискуссии — все это ждет социальных предпринимателей — участников первого Дальневосточного форума социального предпринимательства "Бизнес от сердца" — и гостей мероприятия, которое состоится 25 ноября 2022 года во Владивостоке, на базе Дальневосточного федерального университета.