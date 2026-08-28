Женский след в теракте против офицера: Раскрыты новые детали убийства в Петербурге - девушка успела "засесть на дно"

24‑летняя "туристка" специально приехала из другого города, ночью закрепила бомбу под днищем автомобиля и, пока город спал, уже бронировала билет в Пулково - чтобы через несколько часов оказаться в Турции, а затем в Молдавии, где, по версии источников, "засела на дно" и исчезла из поля зрения спецслужб.