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Царьград

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Женский след в теракте против офицера: Раскрыты новые детали убийства в Петербурге - девушка успела "засесть на дно"

Женский след в теракте против офицера: Раскрыты новые детали убийства в Петербурге - девушка успела "засесть на дно"

24‑летняя "туристка" специально приехала из другого города, ночью закрепила бомбу под днищем автомобиля и, пока город спал, уже бронировала билет в Пулково - чтобы через несколько часов оказаться в Турции, а затем в Молдавии, где, по версии источников, "засела на дно" и исчезла из поля зрения спецслужб.

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