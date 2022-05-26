Сергій Алексашенко Сергій Алексашенко: постачання зброї Україні можуть зупинити війну Відомий російський економіст – про те, що одними санкціями неможливо змусити Росію закінчити агресію проти сусідньої країни Чи можуть економічні санкції, введені Заходом проти Росії за її напад на Україну, зупинити бойові дії? Що насправді може зупинити війну? Про це Російська служба «Голосу Америки» […] Сообщение Сергій Алексашенко: постачання зброї Україні можуть зупинити війну появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.