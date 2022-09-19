В Челябинске на Троицком тракте загорелась фура из Казахстана

В Челябинске на Троицком тракте в воскресенье, 18 сентября, загорелась фура. ЧП произошло на мосту. Пока не прибыли пожарные и не заблокировали проезд, автомобилисты продолжали движение мимо горящей машины, затем ненадолго образовалась пробка.