Петербургское предприятие «Силовые машины» и политехнический университет Петра Великого стали победителями Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи – 2024

Александр Беглов отметил вклад города в реализацию нацпроекта «Кадры» Предприятие «Силовые машины» и Санкт‑Петербургский политехнический университет Петра Великого стали победителями Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи – 2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии