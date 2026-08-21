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Суд обязал СФР выплатить пенсию матери погибшего военного СВО после отказа ведомства

Суд обязал СФР выплатить пенсию матери погибшего военного СВО после отказа ведомства

Женщине изначально отказали в оформлении выплат. Её сын, участвовавший в СВО, был награждён медалью «За отвагу» посмертно.

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