Премьеры Пекина: самое странное

На Пекинском автосалоне местные производители показали немало новых машин. Однако если многие из этих моделей вряд ли могут кого-то удивить, то отдельные экспонаты способны привлечь внимание оригинальными фишками.
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