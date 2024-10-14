Сдать назад: иноагенты пытаются усидеть на двух стульях ради денег

Константин Самарин

Продавая за бешенные деньги свое имущество в России, они вряд-ли перебиваттся с хлеба на квас. Надо срочно принимать Закон о полной конфискации имущества иноагентов в России. Вот тогда они действительно взвоют. А то живут как рантье за рубежом, получая свой доход от сданного в аренду имущества в проклинаемой ими России.