Использованы материалы: РИА Новости/Екатерина, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Владимир Вяткин В продолжение темы прилипал.
Сдать назад: иноагенты пытаются усидеть на двух стульях ради денег
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Константин Самарин
Продавая за бешенные деньги свое имущество в России, они вряд-ли перебиваттся с хлеба на квас. Надо срочно принимать Закон о полной конфискации имущества иноагентов в России. Вот тогда они действительно взвоют. А то живут как рантье за рубежом, получая свой доход от сданного в аренду имущества в проклинаемой ими России.
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