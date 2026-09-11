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ТАСС

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Эксперт Киселев: ВС РФ контролируют дороги, снабжающие ВСУ под Волчанском

Эксперт Киселев: ВС РФ контролируют дороги, снабжающие ВСУ под Волчанском

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА ВС РФ контролируют грунтовые дороги, отвечающие за снабжение группировки Вооруженных сил Украины под Волчанском Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

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