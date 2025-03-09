Почему нужно срочно закрыть все маркетплейсы: тёмная сторона площадок, о которой не подозревают покупатели...

Александр Иноземцев

"«КОНТАКТ» – бренд с 20-летней историей, ассортимент которого включает в себя бытовые и строительные клеи, герметики, монтажные пены, а также клеящие ленты и самоклеящиеся принадлежности. Продукция выпускается компанией «РОСЭЛ» на производственных мощностях нескольких предприятий – лидеров в своей отрасли. На всех площадках процесс производства сертифицирован на соответствие международной системе качества ISO 9001:2015. Товары «КОНТАКТ», в разработке которых участвуют не только российские специалисты, но и инженеры и дизайнеры из разных стран мира, соединяют в себе удобство, инновации и эстетику. Продукцию бренда можно купить в магазинах у дома и в сетевых гипермаркетах от Калининграда до Владивостока. Мы постоянно развиваем ассортимент и совершенствуем упаковку, делая её более понятной и удобной, чтобы потребитель смог легко подобрать конкретный продукт под конкретную задачу". --- (подробнее: https://www.contact.ru/brend/ )