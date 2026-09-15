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Царьград

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Трамп позвонил главе Nvidia Хуангу во время саммита в Лос-Анджелесе

Трамп позвонил главе Nvidia Хуангу во время саммита в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу на сцене саммита All-In в Лос-Анджелесе, вызвав неожиданную паузу.

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