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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баста о СКА: «Для меня клуб – это не развлечение. Я последние деньги в пандемию отдавал. Для меня честь участвовать в Медиалиге»

Владелец СКА рэпер Баста рассказал, что в пандемию отдавал свои последние деньги на содержание клуба.

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