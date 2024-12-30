Египетская… «скамья»

Юрий Ильинов

Константинов: Крыму повезло, что остались бывшие украинские «элиты» Интеграции новых регионов в РФ мешает отсутствие политических элит и управленческого потенциала, которые нужно компенсировать за счет приезжих. В этом вопросе Крыму повезло, поскольку все управленцы остались на местах при переходе в состав РФ. Об этом в эфире «Крым 24» заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Интеграции новых регионов в РФ мешает отсутствие политических элит и управленческого потенциала, которые нужно... https://vkvideo.ru/video-66772954_456260626 «Интеграционный процесс запущен, идёт, но скорость разная. Все зависит от структур. Мы много раз говорили, что Крым подошёл очень органично к интеграции. Все этого хотели, и крымская элита, и общество. Все были единодушны. Поэтому всё было очень быстро. У них – нет. Где делся бизнес Донбасса? Мы знаем, где. Сидит в Англии, на Кипре. Вывезены туда все активы. Где политическая элита? Нет её», – сказал спикер. В результате, по словам Константинова, защита Донбасса от тотальной зачистки легла на простых людей. Так же они сейчас выполняют интеграцию регионов в правовое поле РФ. «Кто такие «Гиви», «Моторола», Захарченко? И сегодняшнее руководство, Денис Пушилин и многие другие. Это как раз следствие. И, конечно, у них с чиновниками проблемы. Чиновников нет, опытных кадров, чтобы запустить местное самоуправление. Нужны люди с опытом. Я понимаю, насколько им это сложно. Но и насколько нам было легко. У нас в каждом селе была сформировавшаяся команда. Причём даже с заменой. И у нас этот интеграционный процесс шёл очень динамично. У них по-другому», – указал спикер. Он пообещал помощь новым регионам: «Мы очень близки, были в составе одного государства, друг друга понимаем с полуслова. Поэтому предоставляем помощь… В январе будет совет при председателе Совета Федерации по проблемам интеграции новых территорий. Вот там и обсудим все вопросы».