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Царьград

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В России можно будет увидеть Бобровую луну в ночь с 15 на 16 ноября

В России можно будет увидеть Бобровую луну в ночь с 15 на 16 ноября

Луна максимально приблизится к Земле. Это делает её особенно яркой и крупной.В середине ноября жители России смогут наблюдать Бобровую луну.

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