VG

Vasily Golov

Атака в глубь России получила добро.Причем тем самым он загоняет Москву в тупик, из которого в принципе не видно хорошего выхода.Вы забыли про разговоры о симметричных ударах?Одна говорильня на фоне гуманизма к противнику.Харьков в 24 км от границы СВО.Но нет ударов,ответных как по Белгороду. Или хотим хорошими перед теми,кто считает солдата РФ оккупантом.Таких почти 70%.ФСБ не успевает задерживать "звонарей и ждунов". Не расстреливать,а задерживать.Разве не гуманность к шпионам?