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Запад нашел слабое место России

Запад нашел слабое место России

  Самой странной и одновременно, наверное, самой опасной особенностью мировой политики последних лет является принципиальная необучаемость наших противников.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Атака в глубь России получила добро.Причем тем самым он загоняет Москву в тупик, из которого в принципе не видно хорошего выхода.Вы забыли про разговоры о симметричных ударах?Одна говорильня на фоне гуманизма к противнику.Харьков в 24 км от границы СВО.Но нет ударов,ответных как по Белгороду. Или хотим хорошими перед теми,кто считает солдата РФ оккупантом.Таких почти 70%.ФСБ не успевает задерживать &quot;звонарей и ждунов&quot;. Не расстреливать,а задерживать.Разве не гуманность к шпионам?
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5 час.
Алексей Горшков
Не впервые уже обращаю внимание на ПОЛНЕЙШЕЕ отсутствие связи между СМЫСЛОМ статьи и её НАЗВАНИЕМ !!!
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1 час.

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