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Крымская газета

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Какой сегодня день: 15 марта

Какой сегодня день: 15 марта

Сегодня, 15 марта отмечаетсяВсемирный день прав потребителей или Всемирный день защиты прав потребителей Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день прав потребителей, и с тех пор проводится ежегодно.

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