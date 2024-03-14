Какой сегодня день: 15 марта

Сегодня, 15 марта отмечаетсяВсемирный день прав потребителей или Всемирный день защиты прав потребителей Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день прав потребителей, и с тех пор проводится ежегодно.
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