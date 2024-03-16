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ГТРК Татарстан

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В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 39%

В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 39%

В Татарстане введено 1 млн 240 тыс. кв. метров жилья, что составляет 39% от годового плана. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании в Доме Правительства.

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