На российском рынке появился просторный и практичный «японец» с ценой Гранты

В России наконец-то можно заказать необычную Honda N-VAN – праворульный микровэн с японского рынка. При длине кузова всего 3,4 метра машина может похвастаться огромным салоном, который легко трансформируется, и удобными сдвижными дверями.
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