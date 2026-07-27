Климатолог рассказала о непредсказуемости влияния Эль-Ниньо на климат

Даже сильные проявления Эль-Ниньо не всегда означают серьёзные последствия для конкретного региона, поскольку на его влияние накладываются другие факторы, рассказала австралийский климатолог, доцент Университета Нового Южного Уэльса, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто.
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