Hormuz Crisis Leaves EU Gas Storage Short Heading Into Winter

Historically low levels of natural gas in storage sites for this time of year could leave the European Union with a gas shortfall in the winter and could force the bloc to cut demand by 7%, the U.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым