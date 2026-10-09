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Hormuz Crisis Leaves EU Gas Storage Short Heading Into Winter

Historically low levels of natural gas in storage sites for this time of year could leave the European Union with a gas shortfall in the winter and could force the bloc to cut demand by 7%, the U.

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