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Татар-информ

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Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится с 21 по 23 августа

Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится с 21 по 23 августа

Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится в Казани с 21 по 23 августа. Гости получат возможность окунуться в этнокультуру, попробовать себя в приготовлении национальных блюд и послушать этногруппы из разных регионов страны.

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