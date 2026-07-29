Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится с 21 по 23 августа

Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится в Казани с 21 по 23 августа. Гости получат возможность окунуться в этнокультуру, попробовать себя в приготовлении национальных блюд и послушать этногруппы из разных регионов страны.
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