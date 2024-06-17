Беллингем признан лучшим игроком матча Англия — Сербия

Джуд Беллингем получил награду за матч с Сербией. Вчера, 16 июня, в Гельзенкирхене прошел матч первого тура группового этапа Евро-2024 в квартете С, в котором сборная Англии встречалась с командой Сербии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии