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Жаке: Выступление Путина на «Валдае» открывает новую страницу в политике РФ

Жаке: Выступление Путина на «Валдае» открывает новую страницу в политике РФ

Вице-президент Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI) Жиль-Эмманюэль Жаке, комментируя выступление президента России Владимира Путина на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил об открытии новой страницы в политике РФ.

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